Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu yıl ikincisi düzenlenen "Kepez Kitap Fuarı"na ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu yıl ikincisi düzenlenen "Kepez Kitap Fuarı"na ziyarette bulundu.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ünal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile Mimar Sinan Kültür Merkezi'ndeki Kepez Kitap Fuarı'nı gezdi.

Fuarda stantları ziyaret ederek, birkaç kitap satın alan Ünal, yayıncı ve yazarlarla sohbet etti.

"Kepez Kitap Fuarı"nı organize eden Başkan Tütüncü'ye teşekkür eden Ünal, kitap fuarının çevreye duyarlı olduğunu anlattı.

"50 liralık kitap alanlar için bir portakal ağacı dikilecek. Portakal çiçeğinden ilham alınarak yapılan önemli bir organizasyon." diyen Ünal, Muratpaşa'da da aynı duyarlılığın öne çıkmasını temenni etti.

31 Mart'tan sonra Gökçen Özdoğan Enç'in, kültür, sanat, çevre, kitap fuarı gibi çevre duyarlılığını öne çıkaran çalışmaları olacağını aktaran Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de turizmin başkenti Antalya'yı 2023'e 2053' taşımak için gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]