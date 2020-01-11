AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Ayvalık'ta - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Ayvalık'ta

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin ikinci etabında Ayvalık ilçesine geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Ayvalık'ta, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin ikinci etabında Ayvalık ilçesine geldi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ayvalık ziyaretinde meşalelerle karşılandı. AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in yanı sıra ilçe yöneticilerinin konukseverliğinde gerçekleşen teşkilat ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bir Osmanlı Padişahı kıyafeti tablosu, Kayaalp'in Mahir Ünal ile birlikte yaptığı bir seçim çalışmasına ait fotoğraflardan oluşan bir tablo ve Ayvalık'ın dünyaca ünlü zeytinyağı hediye edildi.


Ünal, AK Parti'nin yeni bir kurultay sürecinde olduğunu hatırlatarak tüm partililerin tek vücut olması gerektiğinin mesajlarını verdi. Ünal, "Biz şimdiye kadar AK Parti olarak bizim üzerimizde yaşanmamış hiçbir şeyi söz olarak milletimizle paylaşmadık. Hiçbir zaman olmadığımız şekilde konuşmadık. Biz 2002'den bugüne kadar ne söylediysek, yaptığımız şeyleri söyledik. Şimdi kongrelere giderken ne diyoruz? 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyoruz. Çünkü 17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz. Bizi vazgeçirmek istediler, engellerle, krizlerle, yaptırımlarla, sınamalarla, engellemeye kalkıştılar. Ama bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Bundan sonra da geri çevirmeyecek. Kapatma davaları açtılar, 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' dediler. Mitingler düzenlediler, gezi olaylarını, sokak olaylarını hazırladılar. 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde bulundular. Güneydoğu'da çukurlar kazdılar, sözde özerklik iddia etmeye kalkıştılar, üstümüze terörle geldiler. MİT tırları operasyonu, 15 Temmuz, ekonomimize dönük yapılan saldırılar. Bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Biz bir yandan mücadelemizi ederken, bir yandan da bu milletin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri yapmaya devam ettik. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, alt yapıda, savunma sanayide her alanda milletimizin ihtiyaç duyduğu her şeyi de ham dolsun yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam ediyoruz" dedi.


"CHP, AK Parti'nin yaptığı çalmaların binde birini yapmış olsaydı sabah akşam davul çalardı"


"CHP, AK Parti'nin yaptığı çalmaların binde birini yapmış olsaydı sabah akşam davul çalardı" diyen Ünal, "Biz sesimizi bile çıkarmıyoruz niye? Çünkü bu bizim görevimiz. Türkiye'de devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı, devlet okula tebeşir alamazken birileri bu ülkede bankaların içini boşaltıyordu. Şimdi bize laf söyleyenlere bakıyorum da o gün onların neler yaptığını biz unutmadık ama ham dolsun bugün çocuklarımız okullarına başlıyor, sırasının üzerinde kitabını buluyor. Akıllı tahtası, bilgisayarı, öğrenci ne isterse. Eğer anne babanın durumu yoksa devlet öğrenci bursu veriyor. Kıyafeti yoksa kaymakamlıklar anne babaya okul başlarken çocuğuna kıyafet alsın diye para veriyor. Bu ülkede çocuğuna kitap, kıyafet alamadığı için intihara kalkışan babalar vardı. Ham dolsun hiçbirisi kalmadı. Bunları elhamdülillah bitirdik. Kim bitirdi? Siz bitirdiniz, AK Parti teşkilatları bitirdi. Kiminle beraber bitirdi? Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle bitirdi" ifadelerini kullandı.


"Tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz"


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sözlerine şöyle devam etti:


"Şimdi 2023'e yürüyoruz, inandığımız yolda umutla, inançla, özgüvenle, bugüne kadar yaptıklarımızın gururuyla yürüyoruz. O yüzden başınız dik olacak, asla karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmayacaksınız çünkü siz umudu ve inancı hak edenlersiniz, bunu temsil edenlersiniz. 2023'e daha iyi hazırlanacağız, planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz. Bunların yalanlarına, dolanlarına, iftiralarına aldırmadan doğru bildiğimiz, inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Allah bizi bu millete layık etsin. Bulunduğumuz mevki ve makamlar bu milletin bize verdikleri sorumluluklardır. Buralar üstünlük yerleri değildir. Millete üstünlük taslama yerleri değildir. Buralar millete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için millet tarafından bize emanet olarak verilmiş yerlerdir. Recep Tayyip Erdoğan meseleye böyle bakıyor ve meseleyi böyle görüyor kardeşlerim." - BALIKESİR

Mahir Ünal, Balıkesir, AK Parti, Ayvalık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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