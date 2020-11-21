AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Batman İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesini ve itibarını temsil ederken, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik.' diye ağlıyorlar." dedi.

Batman'da 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Batman 7. Olağan İl Kongresine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla bağlanarak partililere hitap etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kongrede yaptığı konuşmada, 'Söz de karar da milletin' dediklerini, kim olduklarını hatırlatan en temel cümle olduğunu söyledi.

"Söz de karar da milletinse eğer devleti birileri, bir avuç topluluk, elit bir zümre devleti millet adına yönetemeyeceği için biz, 'Söz de karar da milletin' dedik. Soru şudur, devletle ilgili kararları verecek olan kimdir? Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin duvarında 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazıyorsa o halde devletle ilgili kararları verecek olan milletin seçtikleridir. Milletin sandıktan çıkardığıdır. Recep Tayip Erdoğan'ı kıymetli yapan nedir biliyor musunuz, bu millet tarafından seçilmiş olmasıdır."

Ünal, Erdoğan'a bu kadar saldırmalarının sebebinin bu milletin tercihlerine duydukları öfke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eğer bu millete birazcık saygıları olsa bu millette her iki kişiden birinin teveccühünü, sevgisini kazanmış Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyarlar. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'a küfredilirken gülenler, ellerini ovuşturanlar, 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden timle ilgili tek kelime ettiler mi? Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerle ilgili bir cümlelerini gördünüz mü? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesini, itibarını temsil ederken Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik.' diye ağlıyorlar. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu mektupla ilgili gereğini yapar. Ama sen bu kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti, tehdidi, öldürme riskini mubah göreceksin, kabul edeceksin, tek kelime etmeyeceksin fakat seninle ilgili bir saldırı olduğunda 'Neden beni savunmuyorsunuz?' diyeceksin."

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu aktaran Ünal, "Seninle ilgili de gereği yapılır. Hukuk gereğini yapar. Bu ülkenin bağımsız yargısı senin de hakkını, hukukunu korur ey Kılıçdaroğlu, rahat ol. Ama sen bu ülkenin iktidarını korumak için bugüne kadar ne yaptın? Sen bugüne kadar ne zaman bu milletin yanında durdun? Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunursun, Suriye'de Esat'ın yanında yer alırsın, Libya'da Hafter'le birlikte hareket edersin bu milletin tek bir derdi, hassasiyeti seni ilgilendirmez, konuştuğun zaman hiçbir zaman bu milletin kalbinin yanından konuşmazsın. Derdinin yanından konuşmazsın sen biraz bu millete ait olduğunu hatırla. Bu milletin hassasiyetlerini hatırla." ifadelerini kullandı.

"Tabii ki seninle ilgili hukuk herhangi bir tehdit olduğunda da gereğini yapacaktır. Ama sen de dürüst ol, siyaseti dürüst bir şekilde yap. 15 Temmuz'a sen kalkıp kontrollü darbe diyeceksin. O gece öldürülmek istenen bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili tehditleri görmezden geleceksin, sen, 'O gece Marmaris'te tatildeydi' demek gibi bir iftirayı edeceksin. Lütfen merhametli bir şekilde, insaflı bir şekilde, hepimiz hukukun, hakkaniyetin, merhametin, adaletin yanında durarak hareket edelim." dedi.

Hukukun herkese lazım olduğunu dile getiren Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tehdit edilirken darbe tehdidiyle karşı karşıya kalırken, hakaretler altındayken ellerini ovuşturma. Gördüğün gibi yine senin hakkını da hukukunu da biz savunuruz. Çünkü bu ülke hukuk devletidir. İşte bizim millet adına derken, Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini milletin teveccühü belirliyor derken, karar verici millettir derken o halde kim olduğunuzu ne belirliyor biz siyasetçiler milletin temsilcileriyiz. Siyaset kötü bir şey değildir. Siyaset bu milletin aziz iradesini alıp devlete yansıtma işidir. O yüzden yaptığımız siyaset millet siyasetidir. Bunun adını koyalım. Bizim yaptığımız siyaset AK Parti'nin yaptığı siyaset bizatihi millet siyasetidir."

Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede, mevcut il başkanı Akif Gür yeniden başkanlığa seçildi.