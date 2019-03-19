AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Biz Kimin Kiminle Yürüdüğünü Biliyoruz"
2 saat önce
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hitabı ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın hitabı ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:18 Kaynak: AA
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