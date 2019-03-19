Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Biz Kimin Kiminle Yürüdüğünü Biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Biz Kimin Kiminle Yürüdüğünü Biliyoruz"

2 saat önce

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hitabı ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hitabı ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel
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