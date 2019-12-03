AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Şehir Üniversitesi, siyasetin alanı ya da konusu değil. Mimarlar Odası'nın açtığı bir dava var, bu davanın en son Danıştaydaki serencamını biliyorsunuz. Yine bu YÖK'le ilgili bir konu." dedi.

Ünal, TRT Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara değinen Ünal, "Şehir Üniversitesi, siyasetin alanı ya da konusu değil. Mimarlar Odasının açtığı bir dava var, bu davanın en son Danıştaydaki serencamını biliyorsunuz. Yine bu YÖK'le ilgili bir konu." ifadesini kullandı.

Üniversitenin kurucularından Murat Ülker'in yaptığı açıklamada, yönetim zaafı olduğunu belirttiğini hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu konuyu siyasallaştıran, buradaki sorunları, yönetim zafiyetini, yani asıl buranın kurucularından ve finansörlerinden Murat Ülker yaptığı açıklamada dedi ki, 'burada açık bir şekilde bir yönetim zaafı vardır.' Şimdi buradaki yönetim zaafını kendi siyasetinin bir parçası haline getiren ve bunu siyasallaştıran ve mesele bu kadar siyasallaştığı için dün artık Parti Sözcümüz Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Peki, Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın cevabı nereden geldi? İşte Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın cevabının geldiği yere bakarsanız bu meseleyi kimlerin siyasallaştırdığınızı ve siyasete malzeme haline getirdiğini de anlarsınız."

İstanbul Şehir Üniversitesine yer tahsisi

İstanbul Şehir Üniversitesine yer tahsisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığını anımsatan Mahir Ünal, fakat daha sonra Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir uygulamayla bilabedel olarak üniversiteye verildiğini anlattı.

Mimarlar Odasının yürüttüğü hukuki sürecin sonunda Danıştayın bu araziyle ilgili karar verdiğine değinen Ünal, arazinin teminat gösterilip bankadan kredi kullanıldığını, Danıştayın kararıyla beraber bu teminatın boşa düştüğünü ve bankaya herhangi bir teminat gösteremedikleri aktardı ve olayın tamamen kendileri dışında gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu borcun yapılandırılmamasından dolayı eleştirilere de yanıt veren Ünal, "Bir kere burası bir şirket değil. Yani şirketlerin mal varlıkları vardır, şirketler mal varlıklarını ilgili bankaya teminat olarak gösterir ve borçlarını yapılandırırlar. Burası bir tüzel kişilik ve üniversite, buranın borcunu yapılandırmasıyla ilgili Halk Bankası bunlardan teminat istediğinde bunlar bir teminat veriyor mu? Hayır." diye konuştu.

Hiçbir siyasetçinin bir kamu bankasının 300 milyon liranın üzerindeki alacağını affedilmeyeceğini belirten Ünal, Halk Bankasının söz konusu alacağıyla ilgili bir çalışma yapılmayacağını söyledi.

Üniversitenin akademik birikimi, öğretim görevlileri ve öğrencileriyle ilgili bir mağduriyetin asla söz konusu olamayacağına işaret eden Mahir Ünal, akademinin, üniversite hocalarının ve öğrencilerin zarar görmemesi için bir hami üniversite olduğunu hatırlattı.

Ünal, hami üniversitenin, Şehir Üniversitesinin, bilgi birikimini, akademik birikimini, öğrencilerini ve tüzel kişiliğini korunması için gerekenleri yapacağını ve dolayısıyla da ortaya çıkan yönetim zafiyetini doğal olarak gidereceğini kaydetti.

Yapılacak çalışmalarla Şehir Üniversitesi kimliğinin korunacağını bildiren Ünal, üniversitenin özellikle cezalandırıldığı şeklindeki eleştiriye de şu yanıtı verdi:

"Murat Ülker ve Halk Bankasının açıklamalarına baktığınız zaman burada açık bir şekilde bir yönetim zafiyeti var. Burasıyla ilgili olan bir siyasetçi de buradaki yönetim zafiyetini perdeleyerek kendi siyasetinin bir parçası haline getirip bu konuyu buradan siyaset üretmeye, bu mesele üzerinden de bir mağduriyet üretmeye çalışıyor ki, bu meselenin ne Cumhurbaşkanımızla ne AK Parti ile ne de Hükümetle bir ilgisi vardır. Mimarlar Odası kendilerinin yaptığı o hukuksuz bilabedel hibe usulü tahsis edilmiş Hazine arazisini üniversiteye irat kaydediyor. Mimarlar Odası da bununla ilgili bir hukuki süreç başlatıyor ve bu hukuki sürecin sonucunda da Danıştay bir karar veriyor. Danıştayın kararıyla beraber bu üniversitenin Halk Bankasına verdiği teminat boşa düşüyor. Mesele bundan ibaretken, bunun içerisine Cumhurbaşkanını, AK Parti'yi ve siyaseti karıştırmanın ne kadar yanlış olduğunu kendilerine defaatle ifade ettik, ama maalesef böyle bir çirkinliği devam ettiriyor."

AK Parti Olağan Kongre süreci

AK Parti'deki olağan kongre süreci hakkında da açıklama yapan Mahir Ünal, Tanıtım Medya Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığının ayrı ayrı çalışmalar yaptığını ve illerde delege seçimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Aralık ayı içerisinde bazı beldelerde ve ilçelerde kongrelerin başlayacağını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 13 ay gibi bir süre içerisinde önce belde kongrelerimiz, sonra ilçe kongrelerimiz, sonra il kongremiz, en son da olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongre süreçlerimizi illerde aynı zamanda bir iletişim, etkileşim, interaktif bir ilişki biçimine de dönüştürüyoruz. Yani sadece aslında kongremizi gerçekleştirmiyoruz, biz 18 yıllık bir partiyiz ve 17 yıldan beri iktidarız, bizim her dem kendimizi güncellememiz, yenilememiz gerekiyor. Doğal olarak sürekli bir ilişki restorasyonu içerisinde olmamız gerekiyor, çünkü kaçınılmaz olarak illerde hiçbir siyasi partinin yapmadığı kadar görev değişiklikleri gerçekleştirmişiz. İllerimizde bizim daha önce milletvekilliği yapmış, daha önce belediye başkanlığı yapmış, daha önce il başkanlığı yapmış çok geniş de bir kadromuz var ve doğal olarak bu kadrolarımızın da bütün bu süreçlerin içerisinde olması gerekiyor, dolayısıyla onlara dönük de etkinlikler düzenliyoruz."

Yeni parti oluşumları

AK Parti'den ayrılan bazı kişilerin yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü hatırlatılan ve AK Parti'den kopuşlar beklenip beklenmediği sorulan Mahir Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni parti kuruluşları vesaire, bunlar gündemimizde değil. Biz öncelikli olarak kendi gündemimize, istikametimize ve hedeflerimize bakıyoruz. AK Parti'den bir kopuş şu ana kadar olmadı ve bu yeni parti çalışmalarıyla ilgili de bunları bir kopuş olarak görmüyoruz, çünkü kopuş dediğimiz şey aktif teşkilatlarda ortaya çıkan bir şeydir. Yani işte eskiden AK Parti'de milletvekilliği yapmış, daha önce AK Parti'de bakanlık yapmış, daha önce AK Parti'de farklı görevlerde bulunmuş, ama yeni görevlerde olmadığı için başka projeksiyonlarla, başka yansıtmalarla başka bir istikamete girmiş kimseler yeni değil. Bu 2005'te, 2007'de de 2010'da da 2014'te de her siyasi partinin yaşadığı süreçler. O yüzden AK Parti kendi yoluna devam ediyor, AK Parti'nin bir gündemi var, AK Parti'nin şu anda Türkiye'yi 2023'e taşımak gibi büyük bir sorumluluğu var. Biz kararlılıkla kendi gündemimizde yolumuza devam ediyoruz."

(Bitti)