Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Chp Kuyrukları Karıştırıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Chp Kuyrukları Karıştırıyor"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "CHP kuyruk görünce eski günler aklına geliyor, kuyrukları karıştırıyor" dedi KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'u...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "CHP kuyruk görünce eski günler aklına geliyor, kuyrukları karıştırıyor" dedi

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'u yönettiği dönemlerde çöp dağları, çamur ile çukurun slogan haline geldiğini ve memlekette su kuyruklarının oluştuğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ta Ticaret Borsası ziyaretinde konuşan Ünal, tanzim satış yerlerinde kuyruk oluşturan insanları gören CHP'nin eski günleri hatırladığını ve kuyrukları karıştırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldığında hükumetten destek almadığını da belirten Ünal, İstanbul'u imkanlar dahilinde çöpten ve çamurdan kurtarıp devasa bir metropole çevirdiğini kaydetti. Ünal, "Geçmişin İstanbul'unda çöp dağları vardı, su yoktu ve tankerler ile mahallelere su gelir insanlar o tankerlerin arkasında kuyruğa girerdi. Şimdi bu CHP kuyruk görünce eski günler aklına geliyor, kuyrukları karıştırıyor. Hava kirliliği ve gazeteler maske dağıtırdı zaten çöp, çukur ve çamur artık slogan haline gelmişti. Ne oldu da Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olunca İstanbul hükümetten ödenek almadan kendi imkanlarıyla çöpten, çamurdan, hava kirliliğinden kurtuldu. Üstelik de nasıl bir belediye başkanlığı yaptı? Hükümetten ödenek gelmez, ilin valisi her an zaten vesayetin oradaki temsilcisi olarak konuşmana karışır, faaliyetlerine karışır ve çok kısa bir süre sonra bir şiir okuduğu için Cumhurbaşkanımızı cezaevine götürdüler. Bu kadar imkansızlığa rağmen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, ne yaptılar da İstanbul gibi devasa bir metropolde büyük bir değişim ortaya çıkardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Politika
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