AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Chp Kendi İç Krizleriyle Uğraşsın" - Kahramanmaraş
44 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ve vatandaşlarla konuşması Mahir Ünal'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklaması KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta esnafları ziyaret etti.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın esnaf ve vatandaşlarla konuşması
Mahir Ünal'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklaması KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş
'ta esnafları ziyaret etti. Ünal, ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:43 Kaynak: AA
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