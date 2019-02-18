Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Chp Kendi İç Krizleriyle Uğraşsın" - Kahramanmaraş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Chp Kendi İç Krizleriyle Uğraşsın" - Kahramanmaraş

44 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ve vatandaşlarla konuşması Mahir Ünal'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklaması KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta esnafları ziyaret etti.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ve vatandaşlarla konuşması
Mahir Ünal'ın esnaf ziyaretlerinden görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklaması KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta esnafları ziyaret etti. Ünal, ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:43 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, AK Parti, Güncel
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