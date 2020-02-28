AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan İdlib açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan İdlib açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan İdlib açıklaması Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu bu büyük mücadele, siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan İdlib açıklaması Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, " Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu bu büyük mücadele, siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından İdlib'e yönelik paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de geri adım atmasının, sınır güvenliğinden, toprak bütünlüğünden, şehirlerde oluşturulmak istenilen hendeklere, özerklik ilanlarına, taşeron bir terör devletinin oluşturulmasına var gücüyle karşı çıkmaktan geri adım atması anlamına geldiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu bu büyük mücadele, siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir. Türkiye bölgedeki haklarını korumak, milli güvenliğini temin etmek için İdlib'den de Mavi Vatan'dan da tek bir adım geri atmayacaktır.

Mücadelenin her ortamda sürdüğü böylesi bir dönemde, özellikle sosyal medyadaki etki ajanlarının, FETÖ'cü provokatörlerin oluşturmak istediği algılara, askerimizin moralini hedef alacak zafiyet göstergesi girişimlere karşı mutlak bir teyakkuz hali gereklidir. Bugün mesele alınan önlemlerin, verilen kararların tartışılması değil, bütün adımlarını vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milli çıkarlarımızı korumak için atan devletimizin bilfiil desteklenmesidir."

Doğu Akdeniz, AK Parti, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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