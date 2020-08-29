AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, isim vermeden CHP'ye yüklendi - Son Dakika

AK parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal partisinin Yalova merkez ilçe kongresinde üstü kapalı sözlerle CHP'ye yüklendi. 27 Mayıs darbesi sonrasında tutuklanan ve 17 Eylül 1961 yılında asılan Adnan Menderesi örnek göstererek, "Siz hala kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal AK Parti Yalova Merkez İlçe 7. Kongresine katıldı. Yalova Belediyesi, Yalova Valiliği ve AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal daha sonra kongrenin yapılacağı 90. Yıl Spor Salonu'na geçti. Salona girişinde alkışlarla karşılanan Ünal salondakilere hitap etti. Konuşmasında 27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes'in asılması üzerinden CHP'ye yüklenen Ünal, " Malazgirt'ten bugüne kadar bizim bu topraklarda var oluşumuzu simgeleyen 30 Ağustos'u da, 26 Ağustos'u da, 29 Ekim'i de, 23 Nisan'ı da, 15 Temmuz'u da birbiriyle mukayese etmeyin. Bunlar bir birinin karşıtı değil. Bunlar birbirinin mütemmim cüzüdür dedik. Bakıyorsunuz ki ertesi gün, '15 Temmuz'la, 30 Ağustos'u mukayese ettikleri için onları kınıyoruz' diye haber çıkıyor. Siz bunun böyle olmadığını anlatana kadar sosyal medyada, televizyonlar da dolaştırıyorlar. Ama bunu kim yaptırıyor biliyor musunuz? 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı'nı kutlayan bu ülkenin başbakanını asan. 2 bakanını asmış ve bu ülkenin seçilmiş başbakanının asıldığı günü bayram haline getirmiş, 27 Mayıs'ı Hürriyet ve Anayasa Bayramı yaptırıp bu millete 20 sene bayram olarak kutlatanlar, bugün 30 Ağustos'u ağızlarına alıyorlar, 23 Nisan'ı ağızlarına alıyorlar, 29 Ekim'i ağızlarına alıyorlar. Sizler bizim milli bayramlarımızı o kirli ağızlarınıza almayın. Çünkü siz bugün söyleyemiyorsunuz ama; sizin ruhlarınızda hala 27 Mayıs'ın lekesi duruyor. Kiri, isi duruyor. Siz hala kalbinizden 27 Mayıslar geçiriyorsunuz. Bunu nereden biliyoruz. Bunu sizin 27 Nisan e-muhtırasındaki tavrınızdan biliyoruz. Bunu sizin 28 Şubat'taki tavrınızdan biliyoruz. Bunu sizin 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçmanızdan biliyoruz" dedi.

"Bunlar Doğu Akdeniz'de Yunan tezini savunuyorlar"

Ünal, CHP'nin milletin değerleri ve sevinçleri ile hareket etmediğini dile getirerek, "Hani diyorlar ya Cumhurbaşkanımıza çok ser diye. Adnan Menderes bütün nezaketi, bütün zarafeti ve bütün naifliğiyle konuştuğunda ona ne yaptığınızı biz biliyoruz. Menderes diyor ki, 'Bugüne kadar bu milletin hangi muvaffakiyetine dönüp baktınız. Bugüne kadar bu milletin hangi sevincini paylaştınız. Yapılan her iyi işe düşmanlı yaptınız' diyor. Bu çok tanıdık gelmiyor mu size. O günle bu gün arasında hiçbir değişiklik var mı? O gün yaptıkları düşmanlığı aynı şekilde bugün tekrar etmiyorlar mı? Bunların amaçları ne? Bunlar bu milletin değerleriyle, sevinçleriyle neden ortak hareket etmiyorlar? Neden Doğu Akdeniz de Yunan tezlerini savunurlar? Neden Suriye'de Esad'la, Mısır'da Sisi ile beraber hareket eder. Neden bunlar Libya'da Hafter'in yanında hareket ederler. Bunları iyi anlamamız lazım" diye konuştu. - YALOVA