Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "İstikamette Tam Bağımsız Türkiye Var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "İstikamette Tam Bağımsız Türkiye Var"

16 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Gölbaşı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinden görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Adıyaman...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Gölbaşı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinden görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile beraber Gölbaşı ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Ahmet Aydın, Mahir Ünal, Adıyaman, AK Parti, Güncel
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