AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "İstikamette Tam Bağımsız Türkiye Var"
16 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Gölbaşı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinden görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Adıyaman...
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:52 Kaynak: AA
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