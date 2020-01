AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti olarak önümüzdeki günlerde sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen programda gazetecilerin talep ve sorunlarını dinleyen Ünal, "Artık bugün konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya dediğimiz anlık bir haberleşme biçimiyle karşı karşıyayız. Bu da kaçınılmaz olarak habercilik anlayışında yeni sorumluluklar ve yeni değişiklikler anlamına geliyor. Henüz daha dijital dönüşümün sonuçları açısından yeni medya kendi ahlaki düzenini oluşturmuş değil. Özellikle bunu sosyal medyada çok net bir şekilde görüyoruz. Sosyal medya da kullanılan dil ve sosyal medya da oluşturulan dijital habercilik biçiminin kendi etik kurallarını, kendi çerçevesini önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde oluşturacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ünal, AK Parti olarak önümüzdeki günlerde sosyal medya etik kuralları yayınlayacaklarına dikkat çekerek, "AK Parti olarak sosyal medyada hem farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız. Bugün hepimizin aslında bir yönüyle haberleşme ve habercilik biçimine dönüşen sosyal medyaya ilişkin şikayetlerimiz var" açıklamasında bulundu.



Amerika ile İran arasındaki gerginliğe değinen Ünal, "Geriliminin bölge için hangi riskleri oluşturduğunu görüyoruz. Bütün bunlara rağmen ülkemiz ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir istikrar ile yoluna devam ediyor. Türkiye aynı zamanda bölgeye liderlikte yapıyor. Bölgedeki her krizin çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan doğal bir uzlaştırıcı, arabulucu vasfıyla bölgenin istikrarı için, düzene kavuşması için, bölge halklarının huzur ve refahı için uluslararası alanda ciddi bir rol üstlenmiş durumda. Bölgenin her meselesinde Türkiye adeta doğal bir liderlik sürecini devam ettiriyor. Türkiye bölgenin sorunlarının çözümünde etkin bir diplomasi yürütüyor. Türkiye bunları yaparken sınır güvenliğini, toprak bütünlüğünü, hem de bölgede Türkiye'nin haklarını koruma açısından güçlü bir mücadele yürütüyor. Türkiye kendi istikrarını koruyarak hem bölge istikrarına katkı sağlayarak hem de kendi ekonomisini daha da güçlendirerek yoluna devam edecektir. Önümüzdeki günlerde yayınlayacakları sosyal medya etik kurallarına ilişkin detaylı bilgi veren Ünal, "Bütün dijital platformlar için öncelikli olarak bizi bağlayacak nitelikte ve başkalarına da örnek taşıyacak nitelikte sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. Sosyal medya da artık yalan haber ciddi bir sorun teşkil ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bu etik kuralların uygulanması konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarfedeceğiz. Bir yasal düzenleme olarak bunu söylemiyoruz. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yaklaşık 2 milyon 100 kişi teşkilat mensubumuz var. Öncelikli olarak bizim teşkilat mensuplarımızı bu etik kurallara uymakla sorumlu ve yükümlü kılacağız. Bu konuda iki toplantı yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağız. Prof. Dr. Hüseyin Yayman başkanlığında bir heyet bu çalışmayı yürütüyor. Biz öncelikli olarak bizi bağlayan ahlaki kuralları kendi teşkilat mensuplarımızla paylaşacağız. Bunun yanı sıra hem doğruluğu teyit anlamında belli mekanizmalar da oluşturacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden bir haberin doğruluğunu teyit etmeye kadar hem kendimize hem dışa dönük bir çalışma içerisindeyiz. Bizim edindiğimiz haberlere göre özellikle sosyal medyada belli kişilere ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları var. Kamuoyunda infial oluşturacak bir takım yalan haberleri oluşturmak ve bunun üzerinde belli algı operasyonları oluşturmak isteyen bir takım etki ajanlarına karşı önlem anlamı taşıyor yapacağımız bu çalışma" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya ilişkin soruyu da yanıtlayan Ünal, "Orada arabuluculuk ifadesi iki eşit arasında, iki meşru yapı arasında bir arabuluculuk herhangi bir şekilde söz konusu değil. Rusya ve Türkiye'nin Libya içinde bir çatışma ve istikrarsızlık istememesi ve sorunların diplomasi ve görüşmelerle çözülmesi ve ateşkes çağrısını iki meşru yapı arasında arabuluculuk gibi değerlendirmek doğru değil. Bunu iki meşru yapı arasındaki arabuluculuk olarak değerlendirip, bunun üzerinden Hafter'e bir meşruiyet atamak çabasını ben anlamıyorum. Özellikle CHP'nin BM'nin meşru görmediği Tobruk hükümetini ve Hafter'i meşrulaştırma çabasını anlamak çok zor. Neden ısrarla CHP orada uluslararası kamuoyunun da meşru olarak görmediği bir yapıyı ısrarla 'bak arabulucu dediniz, o zaman meşrudur' gibi bir mantık oluşturmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası siyasetle ilgili değerlendirmelerini makul değerlendirmeler olarak görmüyorum. Bazı değerlendirmelerini de ya kastını aşan ya da art niyetli değerlendirmeler olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.



İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharının ardından sosyal medyadaki iddialara değinen Ünal, şunları söyledi:



"Sibel kızımız intihar etti ve ailesi sosyal medyada kendi çocukları üzerinden yürütülen istismar kampanyasından rahatsızlık duydular ve bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Üniversite de bu konuda bir açıklama yaptı. Yüksek takipli bir hesap bir tarafa kızımızın resmini koymuş, bir tarafa da bir dönem milletvekilliği yapmış eski bir milletvekilinin kızının resmini koyarak açık bir şekilde anayasal suç niteliğinde halkı kin ve nefret temelinde infiale yönlendirecek bir dille paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunu yapan etki ajanlarının bunu kişisel olarak yaptıklarını, bunu kişisel öfkelerinden dolayı yaptıklarını biz düşünmüyoruz. Bunun uzun bir süreden beri Türkiye'ye dönük özellikle sosyal medyadaki belli etki ajanlarının Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine dönük açık bir infial oluşturmayı amaçlayan koordinasyonlu, organize bir çalışma olduğunun bilincindeyiz."



Sanatçı, siyasetçi, sporcu ve sosyal medya fenomenlerinin sosyal sorumluluk sahibi kişiler olarak hareket etmeleri gerektiğini belirten Ünal, "Bir bilgiyi teyit etmeden, doğrulamadan ve Türkiye'nin milli birliğine beraberliğine, uluslararası çıkarlarına zarar verecek şekilde davranmamaları gerekiyor. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, hangi inançtan olursak olalım cumhurbaşkanımızın zaman zaman hatırlattığı ve altını çizdiği Türkiye ittifakı olarak nitelendirdiği temel şey nedir; her bir yurtseverin kendi bayrağını, kendi ülkesini, kendi ülkesinin bağımsızlığını, istikrarını, huzurunu, güvenliğini önceleyen ve hepimizin aynı gemide olduğuna inanan her bir vatanseverin bu ülkeye karşı çok ciddi bir sosyal sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu her bir sanatçımızın, sporcumuzun, sosyal medya fenomeninin de yerine getirmesi gerekir. Burada birilerinin AK Parti düşmanlığı ile Recep Tayyip düşmanlığı ile nefret dili kullanarak Türkiye'ye karşı özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'nin istikrarını, bölgede oynadığı önemli rolü zaafa uğratmak isteyen bir takım yapıların bilerek ya da bilmeyerek ekmeğine kimsenin yağ sürmemesi gerekir. Bu bir siyasi mesele değil milli meseledir" dedi. - ANKARA