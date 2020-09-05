AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki mücadelelerinde hiçbir şekilde geri adım atma diye bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki mücadelelerinde hiçbir şekilde geri adım atma diye bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

AK Parti Dulkadiroğlu 3. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yüklendi. CHP Genel Başkanı'nın Libya'da Hafter'i, Suriye'de Esad'ı desteklediğini söyleyen Ünal, CHP liderinin S-400'ler konusunda Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmayacağını ve alınmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Ünal, "Türkiye bölgesel güç olma iddialarını ortaya koyduğu gün saldırıların hedefi oldu. Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor. Yaşananları tek tek televizyonlardan takip ediyorsunuz. Türkiye'nin Libya'da, mavi vatanda, Suriye'de verdiği haklı mücadeleyi görüyorsun. Bizim bu mücadeleden hiçbir şekilde değerli kardeşlerim geri adım atma diye bir lüksümüz olamaz. Bu mücadeleden geri adım atılırsa bu millet bizim yakamıza yapışır. Bize birtakım yalanlarla, birtakım hesaplarla ekonomimizin kötü olduğunu anlatmaya çalışan tuhaf bir muhalefet var. Buna muhalefette dememek gerekiyor. Karşıtlık başka bir şeydir, muhalefet başka bir şeydir. Bunlar muhalefet değil, bunlar apaçık düşman, apaçık karşıttır. Bakıyorsunuz Suriye'de Esad'ı destekliyorlar, Libya'da Hafter'i destekliyorlar, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunuyorlar, Güneydoğu'da bizim sınır güvenliğimiz, toprak bütünlüğümüz söz konusu olduğunda PYD'yi, YPG'yi savunuyorlar. Bir genel başkan düşünün ki Türkiye S-400'ler ile ilgili anlaşma yaparken, 'S-400'leri ne yapacaksınız? Yunanistan bize mi saldıracak?' diyen bir genel başkan. PYD-YPG ile ilgili 'Arkadaşlar' diyen bir genel başkan. O yüzden artık bunları muhalefet olarak değil, açık bir şekilde karşıt olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Dünyada ekonomik kriz varken, Türkiye yatırımlarına devam ediyor"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Ünal, "Biz millet olarak kenetlendiğimizde biz bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Şu anda dünyada bütün ekonomiler daralırken, yüzde 15-20'lik, yüzde 25'lik ekonomik daralmalar yaşanırken hamdolsun Türkiye yatırımlarını yapıyor mu? İhtiyaçları karşılıyor mu? Biz ihtiyaç sahibi belediyeler, kaymakamlıklar, milletvekilleri ile vatandaşlarımızın yanında oluyor muyuz? Türkiye güçlü bir devlet. Kendimize, ülkemize ve Türkiye'ye güvenelim. İstikbal Allah'ın izniyle bizimdir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Doğu Akdeniz, AK Parti, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın... - Son Dakika


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