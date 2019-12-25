AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Usta, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın " İsrail'in yıkımları" isimli fotoğrafına oy verdi. Usta, "yaşam" kategorisinde Adsız Günebakan tarafından çekilen "Kırmızı sezon" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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