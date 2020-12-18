AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 10:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AA'nın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Usta, AA muhabir ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2020'ye damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim" başlıklı fotoğrafa veren Usta, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres attığı anı yansıtan "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı karesini seçti.

Usta, "Yaşam" kategorisinde de Enver Hancı'nın "Palu Köprüsünde Yolculuk" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Bize yılı özetleyecek bir görsel hazırlanmış"

Emeği geçen herkesi tebrik eden Usta, şunları kaydetti:

"Hepsi çok özel fotoğraflar. İçinden seçmek çok zor. Hem habercilik yapmak hem fotoğraf çekmek çok zor bir meslek. Hele hele dünyada bu kadar kargaşanın yaşandığı bir dönemde güzellikleri de bulmak zor bir şey, onları da görünür hale getirip kamuoyunun önüne sunmak da zor bir görev. Bir anlamda aslında 2020 yılında dünyada ne yaşandıysa fotoğraflarla hafızayı tazeleyecek, bize yılı özetleyecek bir görsel hazırlanmış. Çok özgün ve seçilmiş fotoğraflar hepsi."

Leyla Şahin Usta, AK Parti, oyunlar, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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