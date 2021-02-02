AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

02.02.2021 18:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde kurgulanan provokatif eylemlerin hak arayışı olmadığını" belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde kurgulanan provokatif eylemlerin hak arayışı olmadığını" belirtti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sadece Türkiye değil, birçok ülke ve bu ülkelerde yaşayan Müslümanların küresel ölçekte değerleri üzerinden saldırı altında olduğunu ifade etti.

"Özellikle çocuklar ve genç nesiller olmak üzere insanoğlunun yozlaşmış Batı kültürünün hamisi olduğu bir takım sapkın ve kirli yönlendirmelere maruz bırakıldığını" bildiren Usta, şunları kaydetti:

"Sapkınlığı 'normalleştirmek ve yaygınlaştırmak' için hareket eden bu yapılanmalar ulusal ve özellikle uluslararası boyutta da desteklenmektedir. Bu sapkınlıklar her alanda; eylemde, oturumda, televizyon kanalında 'farklı cinsel yönelimlere saygı' adı altında özendirilmektedir. Dinimiz İslam ve Kur'an-ı Kerim eşcinselliği ve bu yolla kurulan ilişkiyi yasaklarken 'akıl sahipleri' için alınacak ibretler olduğu açıktır. Her bir bireyin ve ailenin korunmasının yanında toplumun sağlığının korunması için çalışıyoruz."

Bir kısım dernek ve vakıflar eliyle ibretlik bir zihin kalıbı çıkarıldığını ifade eden Usta, "bu dernek ve vakıfların, hazırladıkları tüm bu kılıflara sığınarak hükümete, kurumlara ve millete zarar vermeyi hedeflediklerini" belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi içerisinde kurgulanan bu provokatif eylemler bir hak arayışı değil, sapkınlıkları yayabildikleri kadar yayma ve ülkemizi kaosa sürükleme girişimleridir.

Kıblemiz Kabe'yi ve inanç esaslarımızı hedefe alan bu zihniyet dur durak bilmemekte ve gitgide azgınlığını artırmaktadır. Yaşanılan olaylara bakıldığında 1 Şubat tarihinde yapılan izinsiz gösterilerde tutuklanan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olması da bu saldırıların kaos için bir kurgu olduğunu gözler önüne sermektedir."

Usta, "aziz milletin ekmek-su gibi bildiği milli ve manevi değerlerin her şeyden üstün, milletin İslam dinine bağlılığının da her bağdan kuvvetli olduğunu" ifade ederek, "Bu değerlerin tersine yapılan her eyleme, söylenen her cümleye karşı duruşumuzun net olduğunu belirtiyor, milli ve manevi değerlerimize yapılan tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Saldırı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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