AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

14.11.2020 16:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 19'uncu yılını kutlayan AK Parti'nin milletten aldığı güçle yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 19'uncu yılını kutlayan AK Parti'nin milletten aldığı güçle yoluna devam ettiğini söyledi.

Usta, partisinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin Türkiye ve tüm dünya mazlumları için umut olmuş bir parti niteliğini taşıdığını dile getirdi.

AK Parti'nin, sadece bir siyasi parti olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Usta, "AK Parti'yi sadece Türkiye ile sınırlamak onu küçümsemektir. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bütün dünyaya umut, huzur ve barış getirmeyi hedefleyen bir dava arkadaşlığıdır. AK Parti, bütün dünyayı kucaklayan bir aile haline gelmiştir." diye konuştu.

Usta, milletin gönlüne yer edinmenin ve ülke için edilen hizmetin değerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Elhamdülillah, 19 yaşımızda ve 18 yıllık iktidarımızla milletimizden aldığımız gücümüzle durmadan yolumuzda yürüyoruz. Bizi farklı kılan milletimizden aldığımız güç. Hiçbir vesayet odağından güç almadık. Sırtımızı ve arkamızı milletten başka kimseye dayamadık. Bundan sonra da dayamayız. Bizi istedikleri kadar zorlasınlar, her alanda sıkıştırsınlar, diyeceğimiz bir tek sözümüz var; milletimizden aldığımız gücümüzle milletimiz 'yeter' deyinceye kadar biz bu davayı sürdürmeye kararlıyız."

"CHP'nin zihniyeti hiç değişmiyor"

Türkiye'nin gücüne inanmayan bir muhalefetinin bulunduğunu savunan Usta, şunları kaydetti:

"Bütün dünya gözünü dikmiş bizi izlerken, 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyor' diye bakarken maalesef Türkiye'nin gücüne, vatandaşına inanmayan bir muhalefetimiz var. Daha dün çıkmış bir büyükşehir belediye başkanı, İngilizce konuşarak ülkesini bir yerlere şikayet ediyor. Arkasına da müthiş İstanbul manzarasını almış. Türkiye'yi demokrasi ve özgürlükler noktasında şikayet etmeye kalkmış. Soruyorum size, bu kadar rahat konuşabildiğin, hesap vermediğin her türlü sözü rahatlıkla söyleyebildiğin bir yerde hangi demokrasi kısıtlamasından bahsediyorsun. Bu CHP'nin zihniyeti hiç değişmiyor. Bundan sonra da değişmeyecek. Bundan eminiz. Bunlar yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayan insanlar maalesef."

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla partililere hitap etti.

Kongreye, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK Parti Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Sait Kayan, AK Parti Karaman

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Karaman, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Karaman 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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