AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Karatay BİLSEM'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Karatay BİLSEM'i ziyaret etti

14.02.2021 15:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Karatay BİLSEM'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'ni (BİLSEM) gezdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'ni (BİLSEM) gezdi.

Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı makamında ziyaret ederek belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar ile projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından Usta, Kılca ile Karatay BİLSEM'i gezdi.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Ali Deresoy, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Başkan Hasan Kılca'ya eşlik etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'tan BİLSEM'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Leyla Şahin Usta, BİLSEM'i ilçeye kazandıran Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dünyada güçlenmenin yolunun artık bilim ve teknolojiden geçtiğini ifade eden Leyla Şahin Usta, Karatay Belediyesi'nin söz konusu projeleriyle buna katkı sağladığının altını çizdi.

Usta, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak yol haritasını açıkladı. Bu konuda da herkese önemli görevler düşüyor. Belediyelerimiz de bu konuda birbirinden güzel projelere imza atıyorlar. Bu bağlamda, etkin ve yetkin insan kaynağını yetiştirmede BİLSEM'ler önemli bir eğitim merkezi konumundadırlar. Karatay Belediyemizin yapımını tamamladığı BİLSEM sayesinde öğrencilerimiz, inşallah gelecekte adından söz ettirecek işler ortaya koyacaklar. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte ülkemiz, teknoloji ve bilimde bileği bükülmez bir güce erişecek." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 6,5 milyon liraya mal olan Karatay BİLSEM'de gelecekte ülkemize ve milletimize önemli katkı sağlayacak nesiller yetişeceğine inandığını söyledi.

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik farklı eğitim programlarının uygulandığını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, bu bağlamda zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerini geliştiren BİLSEM'i Konya'ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'yi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu alanda rekabetçi bir konuma getirecek Milli Uzay Programı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Kılca, BİLSEM'in de bu konuda katkı yapacağını dile getirdi.

Hasan Kılca, AK Parti, Karatay, BİLSEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Karatay BİLSEM'i ziyaret etti - Son Dakika


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