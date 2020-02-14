AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babası vefat etti - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babası vefat etti
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:20 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin vefat etti.
AK Parti Konya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Şahin için yarın İstanbul'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Şahin'in cenazesinin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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