AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu

19.01.2021 17:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, doğru olanı yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Kimse de bizi bu yolumuzdan Allah'ın izniyle döndüremeyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, doğru olanı yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Kimse de bizi bu yolumuzdan Allah'ın izniyle döndüremeyecek. 18 yıldır yaptığımız mücadele bize bunu göstermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Karabük İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Usta, Türkiye'nin attığı her adımda önüne engeller çıkaran ve AK Parti'nin her yaptığı işe de engel olmaya çalışanların bulunduğunu dile getirerek zorluklarla uğraşan bir parti olduklarını söyledi.

AK Parti'nin kaderinin sadece Türkiye'nin değil, "dünyanın kaderi" niteliği taşıdığını belirten Usta, "Çünkü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyanın lideri haline gelmiştir. Bütün mazlum coğrafyaların umudu ve lideri haline gelmiştir. Bugün AK Parti'de görev almış olmak, AK Parti'ye üye olmak, AK Parti için gönüllü olmak, sevdalı olmak bu dünya için çalışıyor olmak demektir." diye konuştu.

"Bizim tek bir derdimiz var; bu ülkeye hizmet etmek"

Usta sadece Türkiye için değil, dünya için çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu dünyanın bir düzeni var. Bir tarafta bir azınlık kendi keyfi, kendi zenginliği ve kendi mülkü için yaşarken diğer tarafta çoğunluğun azınlığın altında ezildiği, açlık ve yoklukla mücadele ettiği ve haklarını korumaya çalıştığı bir dünya düzeni var. Bu düzene itiraz eden de bir lider var, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız bu düzene itiraz etmeseydi emin olun bu dünyada belki de defalarca Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecekti onların düzenini bozmadığı için, onların düzenine çomak sokmadığı için... Ancak bizim derdimiz yanlış düzene 'evet' demek değil, bozuk düzeni devam ettirmek değil. Bizim tek bir derdimiz var; bu ülkeye hizmet etmek, mazlumların yanında olmak."

Yanlış giden şeyleri düzeltmek için çalıştıklarını anlatan Usta, "Onun için işimiz zor. Biz zor olana talibiz. Biz doğru olanı yapmak için bu yola çıktık. Kimse de bizi bu yolumuzdan Allah'ın izniyle döndüremeyecek. 18 yıldır yaptığımız mücadele bize bunu göstermektedir." dedi.

Usta, bu ülkede CHP zihniyetiyle hep mücadele etmiş, hep engellerle karşılaşmış, hep geriye itilmeye çalışılmış, onun hüznünü yaşamış bir babanın evladı olarak hep hüzünlü yanı olduğunu anlatarak, "Ama artık bugün böyle değil. Artık bu hüzünlü kızın, bu hüzünlü kadının, hepsinin hamisi olan, hepsinin koruyucusu olan AK Parti'nin lideri Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu hüzünlü yanlarımızı bitirmiştir. 'Elhamdülillah.' diyoruz." dedi.

Leyla Şahin Usta, artık Türkiye'de kızların ve kadınların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan yaşadıklarına işaret ederek, "Hiçbir ötekileştirmeye tabi tutulmadan mutlu ve huzurlu bir şekilde onurlarıyla gururlarıyla başarılarıyla yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz. Babalarımız artık hüzünlü değil. Artık mutlu ve umutlular çünkü bu ülkenin evlatları bu ülkenin başındalar. Bu milletinden güç alan, milleti için çalışan bir iktidar var." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarılı bir sınav verdiklerini vurgulayan Usta, sağlık sisteminin ne kadar güçlendiğinin bu sayede daha net anlaşıldığını sözlerine ekledi.

Kongrede, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz'ün konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in de katıldığı kongrede, tek listeyle yapılan seçimde Altınöz yeniden İl Başkanlığına getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Karabük, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Karabük il kongresinde konuştu - Son Dakika


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