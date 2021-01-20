KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu

20.01.2021 15:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Ana muhalefet partisinin içi kaynıyor, tacizlerle, tecavüzlerle kaynıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Ana muhalefet partisinin içi kaynıyor, tacizlerle, tecavüzlerle kaynıyor. Susuyorlar, kendilerinin sustuğu yetmezmiş gibi o tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Usta, bugün Türkiye'nin bazı illerinde partisinin il kongrelerinin yapıldığını söyledi.

Dün Karabük'te olduğunu belirten Usta, yaşlı bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"Bir amcamız ile ayak üstü yaptığım sohbette, amcamız, '2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan reisimiz yine Karabük'e gelmişti. Kendisi ile konuşma fırsatı buldum ve kendisine şunu söyledim. Eğer biz bir gün olur da yerli motor yaparsak, ben ilk emekli maaşımı bağışlamak istiyorum.' İnanılmaz duygulandık. 'Bugün ben maaşımı nereye bağışlayayım, bunu devletime nasıl sunabilirim kızım, bana yardım et' dedi. Teşekkür ettik, duasının yeteceğini söyledik. Bu inanılmaz duygu seli, bu içten duygu ve samimiyet hepimizi bir kez daha birliğe ve beraberliğe sevk etti. Kolay değil böyle gönülden gelerek, kendi içinden gelerek bu fedakarlığı yapmak. İşte AK Parti'nin farkı burada. Bizim teşkilatlarımızın farkı burada. Bizim davamızın farkı burada."

Usta, gönüllülük esasına dayalı çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bu ülke için, hizmet etmek için varız. Biz bu ülkeye değer katmak için varız. Artık daha da büyüdük, güçlendik, güçlü bir Türkiye olduk, yeni Türkiye olduk. Yeni Türkiye'de AK Parti sadece Türkiye'nin umudu değil, bütün dünyanın kaderini etkileyen büyük güçlü bir Türkiye ve büyük güçlü bir AK Parti oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bütün mazlum coğrafyaların umudu olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Bu dünyada bir düzen var, ancak bu düzen yanlış ve bozuk işleyen bir düzen. Bir tarafta dünyanın zenginleri, büyük varlık ve refah içinde yaşarken, öbür taraf açlıkla yoksullukla, kıtlıkla mücadele ediyor. İşte liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki, 'Benim bu düzene itirazım var. Ben bu düzeni değiştirmek için çabalayacağım, önce ülkemi kalkındıracağım, önce yerli ve milli hamlelerle ülkemi ayağa kaldıracağım, kendimi güçlü bir Türkiye haline getireceğim. Arkasından bu bozuk dünya düzenini düzeltmek için var gücümle çalışacağım' dedi. Onun için dünya beşten büyüktür iddiasını ortaya koydu. Bu iddia kolay bir iddia değil. Bu dünyada bu iddiayı ortaya koyacak başka bir lider yok. Tek başına Recep Tayyip Erdoğan var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü kılan ne, arkasındaki teşkilatı. Teşkilatımızı güçlü kılan ne, sadece ve sadece milletinden aldığı güç. Biz hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almıyoruz. Sadece ve sadece milletimizin gücüyle varız, milletimizin inancı ile inandığımız yolda yürüyoruz."

"Ben hep babamın hüzünlü yanıydım"

Usta, bir dönem ülkedeki "başörtülü, başörtüsüz ayrıştırması" nedeniyle yaşadıklarına işaret ederek, "Ben hep babamın hüzünlü yanıydım" dedi.

Çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum. Ta ki bir lider çıkıp yine bu ülkedeki ayrımcılığı, ötekileştirmeyi bitirip herkesi kucaklayıp, bizler için de okulları, çalışma imkanlarını toplumsal imkanların hepsini önümüze koyan liderimiz sayesinde, artık babalarımızın hüzünlü yanları değiliz. Tam tersine bu ülkenin kızları da kadınları da başarılarıyla bu ülkeye verdikleri katkılarıyla, değerleriyle babalarının artık mutlu, onurlu, gururlu yanları olmayı becerdiler."

Ana muhalefet partisini de eleştiren Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ana muhalefet partisinin içi kaynıyor tacizlerle, tecavüzlerle kaynıyor. Susuyorlar, kendilerinin sustuğu yetmezmiş gibi o tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz tam tersine o kadınların da haklarını korumak için, onların da suskunların sesi olmak için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İlkeli duruşumuzla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bu ülkenin önünü açmaya, bu ülkenin gençlerinin umudu olmaya, çocukların geleceği olmaya, kadınların gücü olmaya, yaşlılarımızın büyüklerimizin ellinden tutup onlarla birlikte yol yürümeye ve ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah."

Kongrede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Başkanı Alper Çiler'in konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu
KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu
KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu
KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu

Ana muhalefet, Kırklareli, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek? Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu         
17:05
Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin         
16:49
Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi         
16:41
Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti         
16:18
Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti         
15:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı         
15:39
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor         
11:57
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 17:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRKLARELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei