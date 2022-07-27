AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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