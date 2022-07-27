AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

27.07.2022 11:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu'nun, 22 Temmuz'da sosyal medyadan, Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Davutoğlu hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Nurettin Canlikli, sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak, "Ahmet Davutoğlu'na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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