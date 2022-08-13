İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık fıstık çam ağacını kesti! Vatandaşlar ayağa kalktı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık fıstık çam ağacını kesti! Vatandaşlar ayağa kalktı

13.08.2022 22:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından yapılan yol çalışması sırasında yarım asırlık fıstık çam ağacının kesildiği anlara dair görüntüler tepki topladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik, "Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada gündem olan olay, kullanıcılar tarafından büyük tepki görüyor.

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili'nin paylaştığı bir videoda sosyal medyada gündem oldu. Bir ağacın kesildiği anlar ait görüntüleri paylaşan Kişili, hesabından yaptığı açıklamada, " Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık (!) sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: 'Taşıyamaz mıydı?' Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Büyük tepki çeken görüntüler kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili attıkları tweet'lerde ağacın taşınabileceğine dair fikirlerini ve üzüntülerini paylaştı. O yorumlardan bazıları:

HAMZA DAĞ: YAZIKLAR OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi. Ağacın başka bir yere taşınıp yaşamasının sağlanmadığını ifade eden Dağ, vatandaşlar tarafından çekilen ağaç kesme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Dağ, açıklamasında "Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.Öte yandan AK Parti'li isimlerden de olaya tepkiler geldi.

"LAFA GELİNCE DOĞA DOSTU"

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise şunları kaydetti: "Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi. Lafa gelince doğa dostu, gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer. Yazık."

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de kendileri Karşıyaka'yı yeşillendirirken onların 50 yıllık fıstık çamını kestiğini belirterek "Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık fıstık çam ağacını kesti! Vatandaşlar ayağa kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık fıstık çam ağacını kesti! Vatandaşlar ayağa kalktı - Son Dakika
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