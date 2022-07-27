AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.07.2022 15:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin 1 Ağustos'ta TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "Aylardır Meclis'te yapılan çalışmalara katılmayıp şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak kadar zavallı duruma düşmeyin lütfen.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin 1 Ağustos'ta TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "Aylardır Meclis'te yapılan çalışmalara katılmayıp şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak kadar zavallı duruma düşmeyin lütfen. Bunlar ucuz kahramanlıklar. Derdimiz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?" dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanlığı tarafından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hasan Angı ve milletvekillerinin katılımıyla "Basın Buluşması" programı düzenlendi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda Leyla Şahin Usta, siyasi ve ekonomik gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konya'da 9 Ağustos'ta başlayacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı anımsatan Usta, "Bu Konya'mız ve ülkemiz için çok önemli bir organizasyon. Konya'da ilk defa 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan bir olimpiyattan bahsediyoruz. Açılış programı için Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah 9 Ağustos'ta Konya'da olacaklar." dedi.

Meclis'in tatile girmesinin ardından sahadaki parti çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Usta, sahada vatandaşların AK Parti'ye gösterdiği teveccühün devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

Usta, CHP'nin TBMM'yi 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlatarak, "Meclis açık olduğu zamanlar Meclis'e gelmeyen, yoklamalara katılmayan CHP, şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyor. Aylardır Meclis'te yapılan çalışmalara katılmayıp şimdi Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak kadar zavallı duruma düşmeyin lütfen. Bunlar ucuz kahramanlıklar. Derdimiz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Biz milletimize hizmet etmeye, eserlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Bir gazetecinin ülkede artan konut ve araç fiyatlarına yönelik sokakta vatandaşların kendilerine bir eleştiri getirip getirmediğine ilişkin soru üzerine Leyla Şahin Usta, "Maalesef salgın nedeniyle tüm dünyada yaşanan bu daralma, emtia fiyatlarındaki artışlar nedeniyle konut üretiminde bir gerileme yaşandı. Şu an 2 yıl boyunca konut üretiminin azalmasının sonuçlarını yaşıyoruz. Artan taleplere cevap gelmeyince arz talep üzerinden fiyat artışını görüyoruz. Vatandaş bize şunu söylüyor: Bunu çözecekse AK Parti çözer. Bunu çözecekse yine Recep Tayyip Erdoğan çözer." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak TBMM Başkanı Şentop, CHP'nin Başvurusu Üzerine TBMM Genel Kurulu'nu Olağanüstü Toplantıya Çağırdı. TBMM Başkanı Şentop, CHP'nin Başvurusu Üzerine TBMM Genel Kurulu'nu Olağanüstü Toplantıya Çağırdı.
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement