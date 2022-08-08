AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta'dan açılış seremonisine davet - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta'dan açılış seremonisine davet

08.08.2022 14:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta'dan açılış seremonisine davet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış törenine tüm Konyalıları davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış törenine tüm Konyalıları davet etti.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun büyük bir coşkuya sahne olacağını belirtti.

Oyunların açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını hatırlatan Usta, "Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok İslam ülkesinden devlet adamının katılacağı açılış seremonisi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu, atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuzda da kusursuz bir ortam oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Usta, 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda tüm dünyanın tarihi anlara şahitlik edeceğini belirterek, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'mızda düzenleniyor olması şehrimizi uluslararası alanlarda daha da tanınır hale getirecek. Açılış törenine artık sayılı saatler kaldı. Sporun ve sporcunun başkenti kentimiz İslami Dayanışma Oyunları'na adına yakışır bir şekilde ev sahipliği yapacak. Barışın ve huzurun başşehri şehrimizde misafirperverliğimizi tüm dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm halkımızı 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek açılış seremonisine davet ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta'dan açılış seremonisine davet - Son Dakika

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