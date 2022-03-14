AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten diplomasi vurgusu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten diplomasi vurgusu

14.03.2022 19:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten diplomasi vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna savaşının sürdüğü bir dönemde sürdürdüğü yoğun diplomasi devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'yi dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir konuma yerleştirdi. Avrupa Birliği kurumları Türkiye ile ortak diplomatik girişim geliştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu nedenle AB adına diplomatik bir görünürlük yok. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Avrupa devletleri ile sürdürdüğü diplomatik temaslar ise sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un bu ziyareti diplomasiye güç verme ve barış masası kurulmasına katkı sağlama bakımından önemlidir" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Çelik: Cumhurbaşkanımız sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor Çelik: Cumhurbaşkanımız sorunun çözülmesine en büyük katkıyı yapıyor

Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten diplomasi vurgusu - Son Dakika


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