Çelik: "(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir" - Son Dakika
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Çelik: "(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir"

12.09.2022 18:58
Çelik: "(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir."

YORUMLAR
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AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması...
Kaynak: AA

Tunç Soyer, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik: '(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelik: "(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir" - Son Dakika
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