AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir."
Son Dakika › Güncel › Çelik: '(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir' - Son Dakika