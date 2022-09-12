Kaynak: AA

Tunç Soyer, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çelik: '(Tunç Soyer'in sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.