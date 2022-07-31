AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması

31.07.2022 10:28
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıyı lanetleyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Çelik, cemevlerine saldırıyı lanetledi AK Parti'li Çelik, cemevlerine saldırıyı lanetledi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Ankara'da üç ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz.
Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 10:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement