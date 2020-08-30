AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: "Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: "Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: "Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: "Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir. Bunu ne Fransa kurtarabilir, ne şımarık üyesi Yunanistan kurtarabilir"

KASTAMONU - Kastamonu'da bir programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir. Bunu ne Fransa kurtarabilir, ne şımarık üyesi Yunanistan kurtarabilir" dedi.

Atatürk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığının 7. Olağan Genel Kuruluna katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konuşmasına zaferde emeği geçen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyerek başladı. Bahar ayına doğruda büyük kongrenin yapılacağına değilen Demiröz, "AK Parti, yeniden Ömer'lerine, Hamza'larına kavuşarak yoluna devam edecektir" dedi.

"Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir"

Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığının Avrupa ülkelerinde oluşturduğu etkiye değinen Demiröz, "Görünüyorsunuz Akdeniz, ülkemizin sınırları belli. Libya ile ortak bir alan seçtik, bu Dünya için geçerli olan anlaşmalara göre yapıldı. Ama Yunanistan başta olmak üzere arkasına aldığı Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Kıbrıs üzerinden bazı hareketler yapmaya çalışıyorlar. Kıbrıs iki toplumlu bir ada. Güneyinde Rumlar var ise Kuzeyinde de Türkler var. İlan edilmiş bir cumhuriyetimiz var, hiç tanımamazlık nereden çıkıyor. Hadi Kıbrıs'ta İngiltere'nin garantörlüğü bulunuyor, peki Fransa sana ne oluyor. Ne işin var buralarda. Uçaklarını gemilerini neden gönderirsin, Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girmiştir. Bunu ne Fransa kurtarabilir, ne şımarık üyesi Yunanistan kurtarabilir. Biz, 30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde, barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Sonuna kadar veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez" diye konuştu.

"Madenlerle ilgili müjdeli haberlerde alacağız"

Karadeniz'den müjdeli haberin geldiğini hatırlatan Demiröz, "Fatih gemimiz araştırmalarını yaptı ve doğalgaz rezervlerine ulaştı. Eminim ki en kısa sürede bu rezervler artacak, bu müjdeler artacak. Doğu Akdeniz'den inşallah sevinçli haberler gelecek. Bunun yanı sıra madenlerle ilgili de inşallah müjdeli haberler alacağız" şeklinde konuştu.

" Almanya'da, Fransa'da dilimle karpuz yeniliyor"

Almanya'da, Fransa'da dilimle karpuzun yenildiğini söyleyen Demiröz, "Türkiye ekonomisinin Dünya'da en büyük 17'inci ekonomi ama yaşanabilirlik bakımdan Türkiye, Dünya'da 13'üncü ülke oluyor. Satın alma paradisiyle bu ülkenin zengin bir ülkenin, ucuz bir ülke olduğunu herkes biliyor. Bugün Almanya'da, Fransa'da dilimle karpuz yenirken, Türkiye'de isteyen istediği kadar karpuzunu da, domatesini de, biberini de rahatlıkla alabiliyor. Verin bakalım 1 avro, Almanya'da ne alabiliyorsunuz. Sadece bir tane muz alıyorsunuz. Türkiye, ham olsun cennet bir ülke. Bu yüzden ülkemizin kıymetini bilelim" ifadelerini kullandı.

"Batı-Doğu-Güney-Kuzey demiyoruz, her yerde çalışıyoruz"

Türkiye'nin koronavirüs ile iyi bir mücadele verdiğine işaret eden Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, perişan oldular, biz ise 150 ülkeye yardım yaptık, elimizi uzattık. Böyle bir büyük ülkeyiz. Şehir Hastanelerini niye yapıyorsunuz diyenlere cevabı en güzel şekilde verildi. 45 günde bin yataklı iki hastaneyi hizmete açtık. Türkiye, büyük bir ülke, barajlar yapıyoruz, tüneller yapıyoruz, Batı-Doğu-Güney-Kuzey demiyoruz, her yerde çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin büyüklüğünü tartışamayız. Bu ülke inşallah 60'a yakın mazlum ülkenin liderliğini yapıyor. Hepsi, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimeye bakıyor. İnşallah 2023 yılında Cumhur İttifakıyla birlikte bunu daha da perçinleyeceğiz ve tekrar Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya cesaret edemeyenlere gerekli dersi hep beraber vereceğiz."

"Muhalefet partisi, terör örgütünün destekçisi bir partinin kuyruğuna yapışıp gidiyor"

"Muhalefet partisi, terör örgütlerinin destekçisinin siyasi kanadı olan partinin kuyruğuna yapışıp gidiyor. Daha dün İstanbul'da Baro'ya teröristin resmini açıyorlar. Bu tutum hangi akıl tutulmasıdır. Bir terör örgütünün elemanı ki, bizim savcımızı şehit edenlerin arasında olan bu teröriste sen sahip çık. Cenazelerine katıl. Terörden çok çektik ama ham olsun teröründe artık belini kırdık. Artık terörist diyebileceğimiz sayı parmakla sayılabilecek kadar azaldı. Onlarda geçecek ve biz, sınırlarımızı inşallah korumaya devam edeceğiz. Yurtdışında bulunduğumuz yerler var ama bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bizim topraklarımızda gözü olanın da gözünü çıkartırız. Hiç taviz vermek yok, kimseye bir karış toprağımızı veremeyiz."

"Türkiye, pandemiye rağmen pozitif büyümeyi gerçekleştirecek"

"Ülkemize güveneceğiz, hazinemiz, maliyemiz çok güçlü, pandemi sürecinde çoğu ülkelerde yüzde 12'lik eksi büyüme olmasına rağmen bizlerde yüzde 4,5'luk bir büyüme gerçekleşti. Yarın ikinci çeyreği de göreceksiniz. Diğer ülkeler açıklandı, yarın belki bizim de eksi de olacak ama yılsonu pozitif geçecek. Buna kalben inanıyoruz. Belki yüzde 1 veya 2 olabilir ama Türkiye, pozitif büyümeyi gerçekleştirecek. Daha düne kadar 40 fabrikanın açılışını yaptık. Bunların hepsi özel sektör yatırımları oluyor. Devletimiz, bu fabrikalara destek veriyor. Savunma sanayimizde geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Denizaltılarımız, uçaklarımız, haber doğrulanırsa Fransa, doğrulanırsa üstümde tepemde bir şeyler dolaşıyor, sinyaller ve bütün sistemi kilitledi diyebiliyor. Bunu Türkiye yapıyor. Artık Türkiye eski Türkiye değil, savunmasında eğitiminde turizminde, her yerde Dünya'da liderliğe oynayacak. Libya'da nasıl oyunlarını bozduysa, Irak'ta da, Suriye'de de bu oyunları bozacak. Bu meydan ne Almanlara, ne Fransızlara ne Amerika'ya bırakılacak. Türkiye ekonomisi, 28 Avrupa ülkesinin yarısından fazlasından daha büyük. Bizleri, Avrupa Birliğine almıyorlar, çünkü tek dertleri bu ülkenin kültürü, mirası, bu insanların düşünceleri ve dini inancıdır. Bu yüzden umurumuzda değil. Avrupa'ya almazlarsa almazlar. Biz, Ankara kriterlerinden gereğini yapıyoruz. Biz, birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozmayacağız. İnşallah bizlerde teşkilatlarımızı yeniliyoruz."

Tek liste halinde gidilen Genel Kurulda AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Av. Akif Güzel seçildi. Ayrıca AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e İstiklal Marşı yazılı pano hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte...

Avrupa Birliği, Vedat Demiröz, İngiltere, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 21:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: 'Avrupa Birliği İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte... - Son Dakika


Son Dakika

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