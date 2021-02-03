AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Açıklaması

03.02.2021 18:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Açıklaması, System.String[]

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Yakın zamanda yargı alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında birçok reforma imza atılacak.

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Yakın zamanda yargı alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında birçok reforma imza atılacak." dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin hamuru ile kurulan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 11,5 milyona yakın delegesinin olduğunu, dünyada böyle bir sivil toplum örgütünün bulunmadığını ifade eden Demiröz, "Hiçbir zaman için Türkiye'de yöresel milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik yapmadık. Doğudan batıya her yere hizmet götürmeye devam ediyoruz." dedi.

Anayasa'nın daha önce değiştirilmek istendiğini ancak ortak bir noktada buluşulamadığını belirten Demiröz, "Yakın zamanda yargı alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında birçok reforma imza atılacak. Bir darbe anayasanın 19 kez değişmesinden sonra halen yamalı bohça gibi anayasamız var. Bu anayasayı daha önce değiştirmek istedik. Eşit şekilde üçer kişilik ortak kurul kuruldu ama maalesef ortak bir noktada buluşulamadı. Muhalefet partileri yanaşmadı. Çünkü onlar sadece vesayet ve illegal örgütlerden destek alıyorlar. Onlar millete dayanmıyorlar. Biri dağa dayanıyor, birisi darbelere dayanıyor diğeri de zaten kiralık vekillerle parti kuruyor." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara da değinen Demiröz, şöyle devam etti:

"Ben 1970-1980 yıllarını,12 Eylül'ün öncesini çok iyi biliyorum. Biz bu filmleri gördük. Biz bunları biliyoruz. Hiç kimseye fırsat vermeyiz merak etmeyin. Çünkü Türkiye çok şeyler atlattı. Vesayet odaklarını geride bıraktı. Halen başörtüsünden rahatsız olanlar var. Biz bu ülkede başörtüsünü serbest bırakırken, çabuk unutuluyor, en büyük desteğimiz millet. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Muhalefet içinde CHP'de sağduyulu kardeşlerimiz de var. Onlara sesleniyorum, kendinize gelin, Genel Başkanınızı uyarın, adam dengesini kaybetmiş, ona dikkat edin."

"Çankırı eski Çankırı değil Türkiye eski Türkiye değil"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da AK Parti döneminde Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çankırı'da fabrika mı açtınız" sözünü hatırlatan Akbaşoğlu, "2015'te Çankırı'da Cumhurbaşkanımızla beraber lastik fabrikasının kurdelesini beraber kesmedik mi? Hep beraber bütün Avrupa'nın en büyük seramik ve granit fabrikası Kurşunlu'da AK Parti döneminde açılmadı mı? Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde, Çerkeş, Şabanözü, Korgun sanayi bölgelerinde 10 binin üzerinde işçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Ey Kılıçdaroğlu, senin bildiğin gibi değil mesele. Çankırı eski Çankırı değil, Türkiye eski Türkiye değil." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç da kongrede Çankırı'nın heyecanına ortaklık ettiklerini belirterek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Kalaycı, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı ve partililer katıldı.

Vedat Demiröz, AK Parti, Siyaset, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Açıklaması - Son Dakika


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