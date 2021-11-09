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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den "mektup" tepkisi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den "mektup" tepkisi

09.11.2021 15:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, büyükelçiliklere "Kanal İstanbul" konulu mektup gönderen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kanal İstanbul için kendi güçleri yetmedi bütün büyük elçilere mektup yazdılar onlardan medet umdular 'engel olun', 'kredi vermeyin'...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, büyükelçiliklere "Kanal İstanbul" konulu mektup gönderen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kanal İstanbul için kendi güçleri yetmedi bütün büyük elçilere mektup yazdılar onlardan medet umdular 'engel olun', 'kredi vermeyin' diye onların zihniyeti bu" dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eyüpsultan'da "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu. AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 'Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 100. Yıl Hatıra Ormanı, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne nedeniyle 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

"Sadece diktiğimiz fidanlara değil, toprağın altında yatan şehitlerimizin emanetlerine de sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ağaç dikme programında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Fidanların dilinden biz anlamasak da onlar bizim dilimizden anlıyorlardır. Orman varlığımızın hem metre kare olarak hem de adet olarak arttırılması hem onların halkımızın hizmetine ve istifadesine sunulması hem de Türkiye'deki her sektör açısından her türlü hizmeti verebilecek orman sayımızın olması konusunda Türkiye'de son 20 yılda devrim yapan AK Parti'dir başlatan Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'nin yapmış olduğu ormanlara çay ocağı yaparak biz 300 yıllık ormanı halka açtık diye guguk kuşu siyaseti ve kap kaç belediyeciliği değil gerçekten eseri ortaya koyan siyasetin adı AK Parti'dir. İstanbul'a 1 milyon ağaç dikeceğiz dediğimizde gülüp dalga geçmeye çalıştılar ama 20 yıl sonra diktiğimiz milyarlarca ağacın altında da gölgeleniyorlar. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Son 20 yıl içerisinde sadece Türkiye bazında değil Avrupa'da da en çok ormanı olan ülke arasında yer alıyoruz. Bu eserlerin altında imzası olan siz değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kim ne derse desin biz hem ağacımıza ve fidanımıza sahip çıktığımız gibi insanımızın her türlü değerine de sahip çıkarız. Guguk kuşu siyasetine bu halkımızla beraber son vereceğimiz gibi cinnet geçiren muhalefet kısmına da bu ülke de geçit verilmeyecektir. Bir kovboy filmi vardı adı iyi, kötü ve çirkindi şuan yaşanan hadiselere baktığınız da bazı partilerin sadece adı iyi, gösterdikleri davranış kötü hep beraber o çirkinliğe sahip çıkmaları da çirkin sanki filmin adını bu son 10 gündür yaşananlarda sanki görüyormuş gibiyiz. Biz sadece bu toprağı diktiğimiz fidanların yeşermesini değil bu toprağın altında yaşayan şehitlerimizin değerlerini ve bize bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul için kendi güçleri yetmedi büyükelçilere mektup yazıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, "Bu organizasyonu düzenleyen il başkanıma teşekkür ediyorum. Türkiye'de Ak Parti deyince gerçekten her şeyin öncülüğünü yapan bir parti. Bizim yüzölçümümüzün yüzde 29 'u ormanlarla kaplıdır ve %25'lik kısmı son 20 yılda oluşmuştur. Biz fidan dikilmesinin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Değerli kardeşlerim şuanda Türkiye 5 buçuk milyar ağacı olan bir ülke ve yarından sonra milli ağaçlandırma günü kapsamında Türkiye kapsamında binlerce ağaç daha dikilecek. Ak Parti hizmet partisidir herkes biliyor ki bu hizmetleri Ak Parti yapacaktır. İstanbul'da yaşıyoruz bizim yaptıklarımızın üzerini kapatıyorlar, yaptığımız projeleri yarı da bırakıyorlar ve iptal ediyorlar. Cumartesi günü Batman ve Mardin'de baraj açtık. 1954'de rahmetli Menderes zamanında projelendirilmiş ve engellerle karşılaşılmış 2000'li yıllarda AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan bu projeyi tekrar ele aldı ve ihalesi yapılarak tamamlandı. Bugün nasıl Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar var inanır mısınız o çıkanlar 2006'da o projeye de karşı çıktılar. Avusturya ve Almanya'dan kredi temin edilmişti iptal ettirdiler ama o proje geçtiğimiz gün Recep Tayyip Erdoğan duaları ile hizmete girdi. 3 milyar TL her yıl bütçemize katkısı olan bir proje. Kanal İstanbul için kendi güçleri yetmedi bütün büyük elçilere mektup yazdılar onlardan medet umdular engel olun, kredi vermeyin diye onların zihniyeti bu. İstanbul'daki vatandaşın metroları kapatması projeleri iptal etmesi çok garip bir şey değil. Bunların zihniyetinde bu var yapılan her yatırıma karşılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti Türkiye'yi en kısa zamanda dünyanın 10. büyük ekonomisi haline getirecektir ve asla engel olmayacaklar" dedi. - İSTANBUL

Vedat Demiröz, AK Parti, İstanbul, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den 'mektup' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den "mektup" tepkisi - Son Dakika
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