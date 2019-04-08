AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "1 Nisan'da 29 Bin Olan (Fark), 2 Nisan'da 24 Bine, 3...
47 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "1 Nisan'da 29 bin olan (fark), 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: " 1 Nisan
'da 29 bin olan (fark), 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:10 Kaynak: AA
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