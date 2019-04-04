Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz

2 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısından konuştu.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısından konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:31 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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