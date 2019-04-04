AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
2 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısından konuştu.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısından konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:31 Kaynak: AA
AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
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