AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece İlçemiz Tarafından Tüm İstanbul'un Seçiminin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum."

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