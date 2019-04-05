Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece İlçemiz Tarafından Tüm İstanbul'un Seçiminin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece İlçemiz Tarafından Tüm İstanbul'un Seçiminin...

44 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:26 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Büyükçekmece, Güncel
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