Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Büyükçekmece'ye Dönük Bir Müracaatta Bulunulmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Büyükçekmece'ye Dönük Bir Müracaatta Bulunulmuş

2 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Büyükçekmece'ye Dönük Bir Müracaatta Bulunulmuş, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yavuz, " Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi. AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş. ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir. YSK da gidilecek yollardan bir tanesidir. Son merciidir. Gidelim mi gitmeyelim mi şeklinde. Arkadaşlarımız buna kafa yoracaklar ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'na gidilmiş değildir. Gidelim mi gitmeyelim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, "Büyükçekmece'de olan özellikle -Oraya odaklanmak istiyorum- anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu nüfus müdürünün de içinde olduğu, -ki nüfus müdürünün bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum- Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil. 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimden önce olmuş bu. Dolayısıyla bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor. Ama buna ilişkin soruşturma yürüyor. ve sayı da çok yüksek. Özelikle açıklamak istediğim sadece oraya ilişkin bir müracaattır. İstanbul'un tamamına ilişkin bir soruşturma değildir" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: DHA

Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 16:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Büyükçekmece'ye Dönük Bir Müracaatta Bulunulmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]