AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde incelemelerde bulundu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaları inceleyen Yavuz, inşası devam eden kapalı atletizm pistiyle alakalı bilgi aldı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, 2017 yılında Sakaryaspor'un hizmetine sundukları stadyumun futbolun dışında da birçok branş için hizmet verdiğini söyledi.

Daha da geliştirilerek çok fonksiyonel hale gelmesi gereken stadyum için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yavuz, "Birkaç ay içinde hizmete girecek olan Türkiye'nin en uzun kapalı atletizm pistinin yapımına hızlı bir şekilde devam ediliyor. Dahası da yapılacak ve stadımız, Sakaryamıza fazlasıyla fayda sağlayacak bir hale gelecek inşallah." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da desteklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.