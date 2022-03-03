AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

03.03.2022 14:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını, herkesin hesabını ve planlamasını buna göre yapması gerektiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını, herkesin hesabını ve planlamasını buna göre yapması gerektiğini bildirdi.

Yavuz, bir termal otelde düzenlenen AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, seçim çalışmalarına, seçimin bittiği gün yeniden başladığını söyledi.

Kapsamlı bir seçim çalışması yürüttüklerini belirten Yavuz, "Bu kapsamda önce bütün Türkiye'yi dolaştık. Önümüzde çok önemli bir seçim var. 2024 sonraki mesele. Belediye başkanlığı seçimleri hiç gündemimizde olamaz. Zaten belediye başkanları yerel yönetimlerde gerçekten tarih yazıyor. Şimdi hepimiz 2023'e odaklanmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşının nereye evrileceğini kestiremediğini dile getiren Yavuz, gündemlerinde Seçim Kanunu'nun değişmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunduğunu vurguladı.

"Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili CHP'lilerin ve bazı kesimlerin ortalığı bulandırmayı amaçladığını söyleyen Yavuz, "CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takıp gidenlerin tüm söylediklerini çöpe atın. Bu konuda ne söylüyorlarsa, yanlış söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa, kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak, ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem. Daha önceki dönem anayasa değişikliğinden önceki dönemdi. O dönem parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti." diye konuştu.

Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erken bir tarihe alınmayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçimler 2023 yılında, 18 Haziran'da olacak. Bunun aksi mümkün değil. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Biz ona göre yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en yüksek perdeden söylüyor. Oradaki seçimde de Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayıdır, Allah nasip ederse. Önünde de hiçbir engel yoktur."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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