AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz (2)
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"
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Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:24 Kaynak: AA
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