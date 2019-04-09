AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 Sandığı Saymanın Hiçbir Anlamı Yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada."

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