AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 Sandığı Saymanın Hiçbir Anlamı Yoktur.
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim '51 sandığı sayın' şeklinde bir talebimiz de yok ortada."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:55 Kaynak: AA
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