AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Yavuz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yavuz, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen " Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçti.