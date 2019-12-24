AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Yavuz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yavuz, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan tarafından çekilen " Harran'da yaşam" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğrafını seçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ali İhsan Yavuz, Anadolu Ajansı, AK Parti, Gazze, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:51 Kaynak: AA
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