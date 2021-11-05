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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu

05.11.2021 20:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP'nin sandıktan ümidini kestiğini belirterek, "Türkiye, taş üstüne taş koysun istemiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP'nin sandıktan ümidini kestiğini belirterek, " Türkiye, taş üstüne taş koysun istemiyor. Çünkü Türkiye bu şekilde müspet gidişatını devam ettirdiği sürece, kendisine daha fazlasıyla sıra gelmeyeceğini düşünüyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanlığı binasındaki Toplantı Salonu'nda partililerle bir araya geldi.

Yavuz, konuşmasında, Kanal İstanbul Projesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapımının hızlandırıldığını ve bu projenin Türkiye'nin geleceğini olumlu anlamda etkiyecek en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP'nin çok farklı olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Bugünkü şekliyle söylüyorum. O adı bile hak etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin beyin takımı ve seçmenlerine bir şey diyemem. Türkiye, taş üstüne taş koysun istemiyor. Çünkü Türkiye bu şekilde müspet gidişatını devam ettirdiği sürece, kendisine daha fazlasıyla sıra gelmeyeceğini düşünüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan ümidini çoktan kesmiştir. 1960 ihtilali Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıktan ümidini kesme sürecidir. 1950, 1954 ve 1957 olmadı ve bu ümidi kestiği için Cumhuriyet Halk Partisi 'Her şey aksasın, Türkiye kaoslarla uğraşsın, krizlerle boğuşsun, kargaşalar ülkesi olsun. Belki oradan bana bir şey çıkar' anlayışıyla siyaset yapan bir partiye dönüşmüştür. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bir şeye çok net bir şekilde karşı çıkıyorsa emin olun o doğru bir şeydir. Bundan yüzde yüz emin olun."

Yavuz, İstanbul Havalimanı'nın dünyada konuşulmaya devam edildiğini, buraya en fazla karşı çıkan partinin CHP olduğunu ve Kanal İstanbul'a da aynı şekilde karşı çıkıldığını söyledi.

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına artık siyaset demiyorum" ifadesini kullanan Yavuz, şunları dile getirdi:

"Sadece P kalmıştır. P partisi. Bu milletin hükümranlığını kabullenen, egemenlik yetkisinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu düşünen bir isim Mavi Marmara, Ayasofya ve büyükelçiler noktasında o şekilde davranır mı? Halk partisi, halktan taraf demektir. Ama bugün önce başka taraflarla olmayı yeğleyen Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'nin ikinci partisinin resmi buysa AK Parti'nin anlamı daha net ortaya çıkıyor. İkinci büyük partinin başında Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir lider varsa cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne demek olduğu bugün daha net anlaşılıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir iş yaparken günü kurtarmak adına yapmadığını ve makamları sadece hizmet aracı olarak gördüğünü dile getiren Yavuz, "Bizim en kötümüz başkalarının en iyisinden iyidir. Çünkü bizim herhangi bir unsurumuzla katkı sağlamak aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a katkı sağlamaktır. Ne kadar fazla sayıda belediye başkanı çıkarabiliyorsak, ne kadar yüksek oyla belediyeyi alıyorsak sayın cumhurbaşkanımız o kadar güç kazanıyor. Biz o zaman sen ve ben diyerek nasıl bir zaaf ortaya çıkartabiliriz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ardından Ağrı Valiliğini ziyaret ederek Vali Osman Varol ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ile Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulunan Yavuz, burada bir süre esnafla sohbet etti.

Yavuz, daha sonra Ağrı Belediyesine geçerek kentteki çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Sayan'dan bilgi aldı.

Son olarak Gençlik Merkezine geçen Yavuz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da konuştu - Son Dakika
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