Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Ak Parti Lehine Düzeltilen ve Kayıda Geçen Oy Sayısı Bugün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Ak Parti Lehine Düzeltilen ve Kayıda Geçen Oy Sayısı Bugün...

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hem maddi hata düzeltimi hem de bu açılan sandıklardaki düzeltme sonucu seçim kurullarının belirleyerek, AK Parti lehine düzelttiği ve kayıta geçtiği sayı bugün itibariyle 13 bin 969'dur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:33 Kaynak: AA

AK Parti, Güncel
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