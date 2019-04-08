AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Bırakın da Bu İşin Peşini Mazbatamızı Alalım.) Yangından...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Bırakın da bu işin peşini mazbatamızı alalım.) Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "(Bırakın da bu işin peşini mazbatamızı alalım.) Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin. Bizim bize emanet edilen her oya sonuna kadar sahip çıkmak görevimizdir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
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