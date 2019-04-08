AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bizim Yaptığımız Şu Arkadaşlar, Sandıktan Çıkanı Kabul...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, bir kere dedikleri gibi. Bizim yaptığımız bilakis sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da tam o iradeye göre kaydedilmesidir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, sandıktan çıkanı kabul etmemek değil, bir kere dedikleri gibi. Bizim yaptığımız bilakis sandığa ne girmiş ise girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da tam o iradeye göre kaydedilmesidir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi