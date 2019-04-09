AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bugün Büyükçekmece'ye İlişkin Olağanüstü İtirazımızı da...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bugün Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bugün Büyükçekmece
'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:58 Kaynak: AA
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