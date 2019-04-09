Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna Olağanüstü İtiraz Yöntemi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna Olağanüstü İtiraz Yöntemi...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

Politika
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