AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna Olağanüstü İtiraz Yöntemi...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Buradan Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itiraz yöntemi ile başvurmamızın ötesinde emin olun çok soruşturma çıkacak."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz