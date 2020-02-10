AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:

"'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti, yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" sözleriyle gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sözü söylediğine dair iddiaların devam etmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün 'CHP'lilerin 'Orta Hasar'lılarla ilgili söylediklerinin yüzde yüzünün yanlış olduğunu belgeleriyle ortaya koydum. Konuya dair hiç sesleri çıkmadı. Onca şey söylemişken kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden medet umdular. Gülüyorum acınacak hallerine" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, dün AK Parti Sakarya Adapazarı İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu 'Teşkilat Buluşması' programına katıldı. Yavuz, konuşmasında CHP'lilerin 'Hasarlı Okullar' ile ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladı. Konuşmasına devam eden Ali İhsan Yavuz, "'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözünü CHP'liler üretti, yok böyle bir söz. Birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" dedi. Sözü söylediğine dair iddiaların devam etmesi üzerine Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün, sunum eşliğinde CHP'lilerin 'Hasarlı Okullar'la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu belgelerle açıkladım. Yine Tank Palet ile ilgili söylediklerinin de baştan sona yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde o konuda da tekrar açıklama yapacağımı ifade ettim. Yine CHP'nin; ezberci, manipülatif, iş yapmayan ama iş yapanlara ayak bağı olmak için seferber olan, tribüne oynayan, hakikati değiştirmeye çalışan bir parti olduğunu örneklerle anlattım. 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' sözünü de onların ürettiğini, ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim. 'Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var' dedim. Ayrıca CHP'nin, Post-Truth (yalanın siyaseti) kültüründen beslenen bir parti olduğunu uzun uzun anlattım. Belli ki dokunmuş, her zaman yaptıkları gibi yine işi başka yere çekip, manipülasyonlarla farklı bir algı oluşturmaya çalıştılar. Şimdi bir kez daha videoyu alt yazılı bir şekilde paylaşıyorum. Kurgucu CHP'liler dikkatli baksın. Sahi öyle mi demişim? Tabi gözleri görüyorsa, kulakları duyuyorsa. Şu da önemli; dün 'CHP'lilerin 'Orta Hasar'lılarla ilgili söylediklerinin yüzde yüzünün yanlış olduğunu belgeleriyle ortaya koydum. Konuya dair hiç sesleri çıkmadı. Onca şey söylemişken Kurgucu CHP'liler yine o kurgu sözden medet umdular. Gülüyorum acınacak hallerine" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA