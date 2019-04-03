AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi, Bir Yandan Geçmiş Seçimlerde ve...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz."

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