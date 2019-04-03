AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Daha Çok Az Sayıda Sandık Açıldı ve Bizim Maddi İtirazlara...
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA
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