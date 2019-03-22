AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Adapazarı Belediyesi'ne Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediyesi'ni ziyaret ederek personel ile sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediyesi'ni ziyaret ederek personel ile sohbet etti.



Seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızla sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir ziyarette Adapazarı Belediyesi'ne gerçekleştirdi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve beraberindekilerle Adapazarı Belediyesi'nin konuğu olan Yavuz, Başkan Vekili Erol Aydın tarafından karşılandı.Tüm birimleri tek tek gezerek personelle bir araya gelen Yavuz, belediyede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.



Amaçlarının kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Bizler AK Parti belediyeciliği olarak bugüne kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelen ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çok ivedi şekilde cevap veren bir yönetim düsturuyla çalıştık.Tabi tüm bu çalışmaların temelinde ve gelinen noktada belediyelerimizde hizmet veren personelimizin önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki; 31 Mart'ta Sakarya halkının oluşturacağı teveccüh, AK Parti belediyeciliğinin tüm dinamikleriyle daha kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışının mihenk taşını oluşturacaktır" dedi. - SAKARYA

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